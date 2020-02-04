ГСЧС рекомендует прекратить междугородние перевозки из-за ухудшения погоды

Фото: Николай Чечеткин (РБК-Украина)

Поездки за пределы городов рекомендуют отложить до конца недели

В связи с ожидаемым ухудшением погоды в Украине руководителям автотранспортных предприятий рекомендуют прекратить междугородние перевозки. Об этом говорится в сообщении главы ГСЧС Николая Чечеткина в Facebook.

По его словам, 5-6 февраля ожидается существенное ухудшение погодных условий на территории всей Украины - дожди с мокрым снегом, метели, гололедица и сильный ветер. Особенно могут пострадать центральные, восточные, южные области, Кировоградская, Днепропетровская, юг Харьковской, север Донецкой и Луганской областей, а также Киев.

"В связи с объявленным штормовым предупреждением, призываю водителей и глав автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля", - заявил Чечеткин.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Киеве 5 февраля изменится под влиянием южного циклона, в результате чего в столице выпадет до 10 см снега.

Погода в Украине с 4 февраля в центральных, восточных, западных и южных областях резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.