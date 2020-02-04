Существенное похолодание и снегопады: синоптики дали прогноз до конца недели

Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Из-за снега возможны нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах

Погода в Украине с 4 февраля в центральных, восточных, западных и южных областях резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ожидаемые погодные условия будут влечь нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье сильный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см)", - говорится в сообщении.

Снег с дождем ожидается также 5-6 февраля в Центре и на Востоке Украины. В южных областях возможно образование снежного покрова высотой 10-15 см, местами гололед и налипание мокрого снега. Также ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели. В Кировоградской и Днепропетровской области ожидается значительное образование снежного покрова высотой 20-25 см и снежные сугробы на дорогах.

Затронет непогода и Киев. Так, в течение суток 5 февраля ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега. Утром и днем ​​- порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, гололедица на дорогах, а также образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

Ослабление и прекращение осадков по всей территории Украины произойдет 7-9 февраля. По данным синоптиков, в эти дни ожидается снижение температуры до -7-13 мороза ночью и до -1-6 мороза днем. В восточных областях и Карпатах прогнозируют -11-16 мороза ночью и -5-10 мороза днем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы.