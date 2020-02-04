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ДСНС рекомендує припинити міжміські перевезення через погіршення погоди

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 17:52
ДСНС рекомендує припинити міжміські перевезення через погіршення погоди
Фото: Микола Чечоткін (РБК-Україна)

Поїздки за межі міст рекомендують відкласти до кінця тижня

У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди в Україні керівникам автотранспортних підприємств рекомендують припинити міжміські перевезення. Про це йдеться в повідомленні голови ДСНС Миколи Чечоткіна у Facebook.

За його словами, 5-6 лютого очікується суттєве погіршення погодних умов на території всієї України - дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. Особливо можуть постраждати центральні, східні, південні області, Кіровоградська, Дніпропетровська, південь Харківської, північ Донецької та Луганської областей, а також Київ.

"У зв'язку з оголошеним штормовим попередженням, закликаю водіїв та керіників автотранспортних підприємств утриматися від поїздок за межі міст до моменту ослаблення і припинення опадів і явищ у період з 7 по 9 лютого", - заявив Чечоткін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода у Києві 5 лютого зміниться під впливом південного циклону, в результаті чого в столиці випаде до 10 см снігу.

Погода в Україні з 4 лютого в центральних, східних, західних і південних областях різко погіршиться, оголошено штормове попередження.

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