При уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии

Бойцы Национальной гвардии, охранявшие Чернобыльскую АЭС в момент захвата российскими оккупантами, были вывезены в неизвестном направлении.

Персонал станции подтвердил, что войска РФ покинули территорию АЭС. Вместе с тем они забрали с собой пленных бойцов Национальной гвардии.

"Убегая с территории Чернобыльской АЭС, российские оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.