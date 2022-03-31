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При уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии

Фото: Объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС (facebook.com/ChornobylNPP)
Автор: Антон Федорцив

Бойцы Национальной гвардии, охранявшие Чернобыльскую АЭС в момент захвата российскими оккупантами, были вывезены в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал "Энергоатома".

Персонал станции подтвердил, что войска РФ покинули территорию АЭС. Вместе с тем они забрали с собой пленных бойцов Национальной гвардии.

"Убегая с территории Чернобыльской АЭС, российские оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.

Напомним, что украинские АЭС перевели в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

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