Украинские АЭС переводят в Парижский центр, - Энергоатом

Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) принял решение о переводе Энергоатома вместе со всеми станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ВАО АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.