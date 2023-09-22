"Ухилянти" вигадують нові способи покинути Україну. Прикордонники розповіли про них

"Дійсно порушники намагаються вишукувати все нові і нові способи, останнім часом по транзитній дорозі "Маяки-Удобне" що в Одеській області ми виявляємо те, що порушники ховаються в транспортних засобах, в тому числі і вантажних транспортних засобах", - йдеться у заяві.

Демченко пояснив, що далі вони намагаються потрапити безпосередньо на територію Молдови у незаконний спосіб. Цьому їм сприяють, в тому числі і водії транспортних засобів чи легкових автівок, чи вантажівок. Вони ховають їх у своїх транспортних засобах і власне перевозять.

"Беруть за це кошти. Є і організатори, які викриваються нашими оперативними співробітниками. Для порушників передбачена адміністративна відповідальність, а для організаторів нелегальних маршрутів та нелегальних поїздок передбачена вже і карна відповідальність за статтею 332-2 ККУ", - додав Демченко.

Де найчастіше ловлять "ухилянтів"

Спікер Державної прикордонної служби повідомив, що таких осіб вони передають співробітникам поліції для того, щоб вони притягували їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Він зауважив, що значного збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується. Наразі та кількість за добу яку ми затримували і раніше, така кількість залишається і зараз.

"Це і загалом по півню, а також по західним нашим ділянкам. Ну і найбільше звісно таких спроб фіксуються поза межами пунктів пропуску фактично на зеленій ділянці кордону", - додав Демченко.

Екстрадиція "ухилянтів"

Після початку мобілізації в Україні у лютому 2022 року почали виникати схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних - тих, хто не має права на відстрочення чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українські правоохоронні органи практично у будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВВК.

При цьому нардеп Федір Веніславський зазначив, що масової екстрадиції "ухилянтів" в Україну з-за кордону не буде.