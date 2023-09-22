"Уклонисты" придумывают новые способы покинуть Украину. Пограничники рассказали о них

"Действительно нарушители пытаются выискивать все новые и новые способы, в последнее время по транзитной дороге "Маяки-Удобное" что в Одесской области мы обнаруживаем то, что нарушители прячутся в транспортных средствах, в том числе и грузовых транспортных средствах", - говорится в заявлении.

Демченко пояснил, что дальше они пытаются попасть непосредственно на территорию Молдовы незаконным способом. Этому им способствуют, в том числе и водители транспортных средств или легковых автомобилей, или грузовиков. Они прячут их в своих транспортных средствах и собственно перевозят.

"Берут за это деньги. Есть и организаторы, которые разоблачаются нашими оперативными сотрудниками. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность, а для организаторов нелегальных маршрутов и нелегальных поездок предусмотрена уже и уголовная ответственность по статье 332-2 УК", - добавил Демченко.

Где чаще всего ловят "уклонистов"

Спикер Государственной пограничной службы сообщил, что таких лиц они передают сотрудникам полиции для того, чтобы они привлекали их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Он отметил, что значительного увеличения попыток незаконного пересечения границы не фиксируется. Сейчас то количество за сутки которое мы задерживали и раньше, такое количество остается и сейчас.

"Это и в целом по петуху, а также по западным нашим участкам. Ну и больше всего конечно таких попыток фиксируются за пределами пунктов пропуска фактически на зеленом участке границы", - добавил Демченко.

Экстрадиция "уклонистов"

После начала мобилизации в Украине в феврале 2022 года начали возникать схемы для выезда за границу военнообязанных - тех, кто не имеет права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут пригласить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК.

При этом нардеп Федор Вениславский отметил, что массовой экстрадиции "уклонистов" в Украине из-за границы не будет.