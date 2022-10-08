Ухилянти можуть бути наступною зброєю Росії у гібридній війні, - прем'єр Естонії

"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція - наступна зброя", - заявила Каллас під час розмови з журналістами.

Прем'єр відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країни, де вже є російська меншина. Каллас відзначила, що в майбутньому Росія може повторяти сценарії "зі "звільненнями" своїх громадян.

"Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії й Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні "звільнити" їх. Це все – частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось", - наголосила Каллас.