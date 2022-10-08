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Уклонисты могут быть следующим оружием России в гибридной войне, - премьер Эстонии

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Суббота 08 октября 2022 14:11
Уклонисты могут быть следующим оружием России в гибридной войне, - премьер Эстонии Фото: Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии (wikimedia.org/KajaKallas)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может использовать уклонистов в качестве "следующего оружия" в своей гибридной войне против Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Эстонии Каи Каллас.

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас убегает из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция - следующее оружие", - заявила Каллас во время разговора с журналистами.

Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии "с "освобождением" своих граждан".

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то российское меньшинство растет, и Россия дальше говорит: мы должны "освободить" их. Это все - часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением к этому относимся", - подчеркнула Каллас.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время оккупанты с передовой призывают россиян скрываться от мобилизации. Они советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.

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