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"Нехай ховається". Окупанти з фронту закликають росіян уникати мобілізації (перехоплення)

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Херсонська область, Четвер 06 жовтня 2022 11:11
"Нехай ховається". Окупанти з фронту закликають росіян уникати мобілізації (перехоплення) Фото: російські солдати закликають уникати мобілізації в РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти з передової закликають росіян ховатися від мобілізації. Вони радять оформити відстрочку за станом здоров'я або взагалі тікати з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант, який зараз знаходиться у Херсонській області, розповів матері про ситуації на передовій та просить будь-яким способом завадити мобілізації родича.

"У будь-якому випадку... Нехай там, я не знаю, ховається, що хоче робить, щоб сюди не їхати... Хоч крану змінює - без різниці! Сюди нехай не їде. На кордоні Грузії там чорти-що твориться. Люди тікають. Нехай будь-які способи знаходить", - сказав російський солдат.

За словами окупанта, останні три дні на фронті були "важкі". Він стверджує, що ЗСУ "щось озвірілі", тому російська армія зазнає втрат.

"Поранених багато. До цього взагалі кожен день там пачками вивозили. Зараз в окопах зазвичай сидимо", - додав окупант.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 61 тисячу своїх військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів.

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