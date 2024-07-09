Як перевірити, чи є штраф від ТЦК і що буде, якщо його не сплатити

Обов'язки громадян під час воєнного стану

Новий закон про мобілізацію чітко визначає, що повинні робити військовозобов'язані громадяни під час дії воєнного стану:

з'являтися за викликом до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - у строк та місце, зазначені в повістці - для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду

раз на рік проходити медичний огляд - для визначення придатності до військової служби

уточнити до 16 липня 2024 року адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані - у ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного "Резерв+"

мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі) та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби - у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України - з наступним відшкодуванням державою їхньої вартості

виконувати інші вимоги чинного законодавства й дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Як дізнатись про штраф від ТЦК

Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо ж людина ігнорує повістку, її можуть оштрафувати.

Суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:

від 17 000 до 25 000 грн - за перше правопорушення

від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб

Юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що дізнатися про штраф від ТЦК та СП можна кількома способами:

особистий візит до ТЦК та СП за місцем вашої реєстрації - там вам нададуть інформацію про наявність штрафу, його суму та причину накладення

за місцем вашої реєстрації - там вам нададуть інформацію про наявність штрафу, його суму та причину накладення електронний сервіс "Дія" - у розділі "Сервіси" потрібно обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", де буде доступна інформація про наявні штрафи, їх суми та причини накладення

- у розділі "Сервіси" потрібно обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", де буде доступна інформація про наявні штрафи, їх суми та причини накладення мобільний застосунок "Дія" - у розділі "Послуги" потрібно також обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", де буде доступна інформація про наявні штрафи, їх суми та причини накладення

- у розділі "Послуги" потрібно також обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", де буде доступна інформація про наявні штрафи, їх суми та причини накладення поштове повідомлення - якщо вам надійшло поштове повідомлення про накладення штрафу

Як покарають ухилянта, якщо він не заплатить штраф

Якщо на людину, яка ухиляється від військового обліку, постановою ТЦК та СП було накладено штраф, його необхідно сплатити.

Якщо ж цього не відбувається у визначений строк, такій особі (боржнику) може загрожувати:

арешт коштів на рахунках

подальше списання коштів з цих рахунків

арешт майна з метою його подальшої реалізації

Як дізнатись, чи відкрите виконавче провадження

Згідно з інформацією Міністерства юстиції України, якщо особа отримала штраф від ТЦК та СП і стосовно неї було відкрите виконавче провадження, інформацію про це можна знайти в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Тобто іти у відповідний орган державної виконавчої служби для цього не обов'язково.

Для того, щоб скористатись АСВП (де здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії), потрібно ввести необхідні параметри:

прізвище, ім'я, по батькові

число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи

прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача

номер виконавчого провадження

Автоматизована система виконавчого провадження (скриншот: asvpweb.minjust.gov.ua)