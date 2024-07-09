Як перевірити, чи є штраф від ТЦК і що буде, якщо його не сплатити

За ігнорування повісток ТЦК та СП військовозобов'язаних громадян можуть штрафувати й обмежувати у деяких правах.
РБК-Україна розповідає, як можна дізнатися, чи виписаний на громадянина штраф від ТЦК, а також що буде, якщо його не сплатити.
Новий закон про мобілізацію чітко визначає, що повинні робити військовозобов'язані громадяни під час дії воєнного стану:
Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо ж людина ігнорує повістку, її можуть оштрафувати.
Суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:
Юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що дізнатися про штраф від ТЦК та СП можна кількома способами:
Якщо на людину, яка ухиляється від військового обліку, постановою ТЦК та СП було накладено штраф, його необхідно сплатити.
Якщо ж цього не відбувається у визначений строк, такій особі (боржнику) може загрожувати:
Згідно з інформацією Міністерства юстиції України, якщо особа отримала штраф від ТЦК та СП і стосовно неї було відкрите виконавче провадження, інформацію про це можна знайти в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).
Тобто іти у відповідний орган державної виконавчої служби для цього не обов'язково.
Для того, щоб скористатись АСВП (де здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії), потрібно ввести необхідні параметри:
Автоматизована система виконавчого провадження (скриншот: asvpweb.minjust.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна не іти в армію після сплати штрафу за неявку в ТЦК.
Крім того, у Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", Army.gov.ua, Міністерство юстиції України, коментар юриста Дмитра Франчука.
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