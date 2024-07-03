Неявка у ТЦК. Чи можна не іти в армію після сплати штрафу: пояснення юриста

Мобілізація в Україні триває, проте дехто з військовозобов'язаних громадян досі ігнорує повістки й не поспішає до ТЦК та СП.

РБК-Україна розповідає, де можна отримати повістку, якими вони бувають, а також чи можна не іти в армію після сплати штрафу за неявку до ТЦК.

Де можна отримати повістку

Уповноважені особи мають право вручити військовозобов'язаній людині повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському місці (навіть на роботі).

Вручати повістку мають право:

уповноважені представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

представники районних, міських державних адміністрацій (військових адміністрацій)

представники органів місцевого самоврядування

роботодавці

Які повістки бувають

Повістка - офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП, з метою:

взяття на військовий облік

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів "Оберіг"

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби

Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо ж людина ігнорує повістку, її можуть оштрафувати.

Чи можна не іти в армію після сплати штрафу

За словами адвоката ЮКК "Де-Юре" Лариси Кісь, якщо людині виписали штраф за неявку до ТЦК і вона його оплатила, це не означає, що їй не потрібно іти в армію.

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби", - наголосила експерт.

Вона уточнила, що оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення" - неявку за повісткою у визначену дату.

"Будь-яка інша повістка (виклик на іншу дату) та неявка в цю дату - буде новим порушенням", - зазначила юрист.

Згідно з її інформацією, обмеження "щодо кількості можливих викликів за повісткою" - відсутні.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури - направлення повістки поштою - штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", - розповіла юрист.

Вона зауважила також, що ТЦК та СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу - штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", - підсумувала Кісь.