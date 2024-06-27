ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів

Україна , Четвер 27 червня 2024 10:51
UA EN RU
У Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів Фото: у Міноборони пояснили, чому проти продовження оновлення даних до 150 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони виступає проти продовження терміну для оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів. У відомстві вважають, що 60 днів вистачить для цієї процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Міноборони на даний момент не підтримує законопроєкт і не вважає доцільним подовження терміну оновлення від 60 до 150 днів для оновлення даних.

"Тому що наразі існують можливості оновити даних в ТЦК, ЦНАПпах, в також в "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини, цей застосунок працює. Тому всі військовозобов'язані, призовники і резервісти можуть зробити це за лічені хвилини. Відповідно ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін, бо зараз потрібно якомога швидше оновити облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні, щоб захищати батьківщину", - сказав він.

За його словами, станом на ранок 2 млн 430 тисяч українців оновили свої військово-облікові дані. Серед них 1 млн 852 тисячі оновили дані у мобільному застосунку "Резерв+".

Оновлення даних військовозобов'язаних

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої військово-облікові дані. Дедлайн - 16 липня 2024 року.

Оновити персональні дані повинні військовозобов'язані і чоловіки, і жінки. Зробити це можна безпосередньо у ТЦК або у центрах надання адмінпослуг. Також можна скористатися мобільним застосунком "Резерв+".

Раніше у Верховній раді заявили, що Міноборони підтримало законопроєкт про продовження ще на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Проте у Міністерстві оборони заявили, що не підтримують збільшення термінів оновлення даних з 60 до 150 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електронний кабінет військовозобов'язаного Мобілізація в Україні Закон про мобілізацію
NEWS
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року