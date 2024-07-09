Как проверить, есть ли штраф от ТЦК и что будет, если его не оплатить

Обязанности граждан во время военного положения

Новый закон о мобилизации четко определяет, что должны делать военнообязанные граждане во время военного положения:

появляться по вызову в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - в срок и место, указанные в повестке - для взятия на военный учет, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра

раз в год проходить медицинское освидетельствование - для определения пригодности к военной службе

уточнить до 16 июля 2024 года адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные - в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного "Резерв+"

иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме) и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы - в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины

предоставлять в установленном порядке при мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины - с последующим возмещением государством их стоимости

выполнять другие требования действующего законодательства и соблюдать требования Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов

Как узнать о штрафе от ТЦК

Во время мобилизации граждане обязаны явиться в ТЦК и СП по повестке в сроки, указанные в ней. Если же человек игнорирует повестку, его могут оштрафовать.

Суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:

от 17 000 до 25 000 грн - за первое правонарушение

от 34 000 до 59 500 гривен - для должностных и юридических лиц

Юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина объяснил, что узнать о штрафе от ТЦК и СП можно несколькими способами:

личный визит в ТЦК и СП по месту вашей регистрации - там вам предоставят информацию о наличии штрафа, его сумме и причине наложения

по месту вашей регистрации - там вам предоставят информацию о наличии штрафа, его сумме и причине наложения электронный сервис "Дія" - в разделе "Сервіси" нужно выбрать "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", где будет доступна информация об имеющихся штрафах, их суммах и причинах наложения

- в разделе "Сервіси" нужно выбрать "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", где будет доступна информация об имеющихся штрафах, их суммах и причинах наложения мобильное приложение "Дія" - в разделе "Послуги" нужно также выбрать "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", где будет доступна информация об имеющихся штрафах, их суммах и причинах наложения

- в разделе "Послуги" нужно также выбрать "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", где будет доступна информация об имеющихся штрафах, их суммах и причинах наложения почтовое уведомление - если вам пришло почтовое уведомление о наложении штрафа

Как накажут уклониста, если он не заплатит штраф

Если на человека, который уклоняется от военного учета, постановлением ТЦК и СП был наложен штраф, его необходимо оплатить.

Если этого не происходит в определенный срок, такому лицу (должнику) может грозить:

арест средств на счетах

дальнейшее списание средств с этих счетов

арест имущества с целью его дальнейшей реализации

Как узнать, открыто ли исполнительное производство

Согласно информации Министерства юстиции Украины, если человек получил штраф от ТЦК и СП и в отношении него было открыто исполнительное производство, информацию об этом можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

То есть, идти в соответствующий орган государственной исполнительной службы для этого не обязательно.

Чтобы воспользоваться АСИП (где осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия), нужно ввести необходимые параметры:

фамилию, имя, отчество

число, месяц, год рождения должника - физического лица

фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя

номер исполнительного производства

Автоматизированная система исполнительного производства (скриншот: asvpweb.minjust.gov.ua)