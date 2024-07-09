Как проверить, есть ли штраф от ТЦК и что будет, если его не оплатить

За игнорирование повесток ТЦК и СП военнообязанных граждан могут штрафовать и ограничивать в некоторых правах.
РБК-Украина рассказывает, как можно узнать, выписан ли на гражданина штраф от ТЦК, а также что будет, если его не оплатить.
Новый закон о мобилизации четко определяет, что должны делать военнообязанные граждане во время военного положения:
Во время мобилизации граждане обязаны явиться в ТЦК и СП по повестке в сроки, указанные в ней. Если же человек игнорирует повестку, его могут оштрафовать.
Суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:
Юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина объяснил, что узнать о штрафе от ТЦК и СП можно несколькими способами:
Если на человека, который уклоняется от военного учета, постановлением ТЦК и СП был наложен штраф, его необходимо оплатить.
Если этого не происходит в определенный срок, такому лицу (должнику) может грозить:
Согласно информации Министерства юстиции Украины, если человек получил штраф от ТЦК и СП и в отношении него было открыто исполнительное производство, информацию об этом можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).
То есть, идти в соответствующий орган государственной исполнительной службы для этого не обязательно.
Чтобы воспользоваться АСИП (где осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия), нужно ввести необходимые параметры:
Автоматизированная система исполнительного производства (скриншот: asvpweb.minjust.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли не идти в армию после уплаты штрафа за неявку в ТЦК.
Кроме того, в Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней.
При подготовке материала были использованы следующие источники: закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", Army.gov.ua, Министерство юстиции Украины, комментарий юриста Дмитрия Франчука.
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