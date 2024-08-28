Як військовозобов’язані чоловіки можуть виїхати за кордон: всі підстави і список документів

Після початку повномасштабної війни правила перетину кордону для багатьох чоловіків в Україні змінилися. Зокрема, 9 серпня 2024 року Постановою Кабінету міністрів України № 900 були внесенні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

РБК-Україна разом із адвокатом АБ Романа Сацика Марією Ганіною розбиралося, що змінилося у серпні та як чоловіки можуть виїжджати з країни.

Адвокат зазначає, що в Україні у серпні нинішнього року впроваджено новий порядок перевірки паспортних та підтверджуючих документів. Тепер уповноважені службові особи Держприкордонслужби отримуватимуть інформацію безкоштовно через електронні інформаційні системи та реєстри, якими управляють органи державної влади або місцевого самоврядування. Це включає доступ до інформації з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Як військовозобов’язаним виїхати за кордон

Для того, щоб виїхати з України усі громадяни мають пред’явити паспорт для виїзду за кордон. В умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років додатково потрібно мати чинний військово-обліковий документ (ВОД) та документ, що підтверджує право на перетин кордону.

Марія Ганіна зазначає, що документи можуть варіюватися залежно від ситуації. Наприклад, для батька трьох і більше дітей до 18 років, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дітей і не має заборгованості з аліментів, необхідно пред'явити:

військово-обліковий документ

довідку про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації

свідоцтво про шлюб

свідоцтва про народження кожної дитини із вказаним батьківством

Чоловік, який супроводжує дружину з інвалідністю І чи ІІ групи, має показати не лише військово-обліковий документ, але й свідоцтво про шлюб, підтвердження інвалідності (довідка МСЕК або відповідне посвідчення) та, якщо він підлягає мобілізації, довідку про відстрочку від призову на військову службу.

Як виїхати за кордон не військовозобов’язаними

В Інтернеті часто поширюється хибна думка, що особи, які не підлягають мобілізації, наприклад, виключені з військового обліку або є призовниками, можуть безперешкодно перетинати кордон без необхідності надання документів, що підтверджують причину перетину.

"Однак, це неправда. Такі особи так само мають пред’явити військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення для виключеного з військового обліку, приписне посвідчення – для призовника) та відповідні документи, які встановлюють підставу для перетину кордону. Відмінністю із правилами перетину державного кордону для військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації є відсутність необхідності оформлення відстрочки", – пояснює адвокат.

Чому можуть відмовити у перетині кордону

Якщо особа не має паспорта громадянина України для виїзду за кордон або іншого документа, що надає право на виїзд та в'їзд у країну, або не пред'явить військово-обліковий документ, представник Прикордонної служби України відмовить у перетині кордону.

"Звертаю увагу, що електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Також важливим моментом є те, що дані, які містяться в паперовому ВОД мають співпадати з даними з Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", – звертає увагу Марія Ганіна.

Також перетин кордону буде заборонено у разі ненадання документів, що підтверджують підстави для виїзду, а для військовозобов’язаних, які підлягають мобілізації, – за відсутності довідки про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Додатковою підставою для відмови у перетині кордону є наявність інформації про перебування військовозобов'язаного у розшуку. У такому випадку до місця пропуску може бути викликана поліція для адміністративного затримання та доставки особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, перетин кордону буде відмовлено у разі виявлення використання підроблених документів, печаток, штампів або бланків.