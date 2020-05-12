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В Ухане проведут общегородское тестирование на коронавирус в течение 10 дней

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 05:16
В Ухане проведут общегородское тестирование на коронавирус в течение 10 дней
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подробный план тестирования должны предоставить сегодня

Китайский город Ухань, эпицентр вспышки коронавируса в стране, планирует провести тестирование нуклеиновых кислот по всему городу в течение 10 дней после повторной вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно внутреннему документу и двум источникам, знакомым с ситуацией, каждый район города должен представить во вторник подробный план тестирования.

Органы здравоохранения Ухани пока не прокомментировали информацию.

Напомним, 10 мая в китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса COVID-19, за сутки подтвердили еще 5 случаев коронавируса после того, как эпидемия в городе и стране пошла на спад.

Как известно, 6 мая в Ухане объявили о возобновлении учебного процесса в школах. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.

Теги Новости Украины КитайтестированиеКоронавирус
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