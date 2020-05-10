В Китае произошла локальная вспышка коронавируса

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Инфицировались 11 жителей провинции Цзилинь

На северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку коронавируса среди жителей провинции Цзилинь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По данным провинциального комитета по делам здравоохранения, заболевание коронавирусом подтвердили у 11 жителей провинции Цзилинь. По состоянию на утро 10 мая в этой провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены с заграницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань впервые с начала апреля зафиксировали новый случай заражения коронавирусом. В целом за прошедшие сутки в Китае выявили 11 новых случаев инфицирования, в частности - в городе Шулан, что в провинции Цзилинь.

Также РБК-Украина писало, что в Ухане 6 мая объявили о возобновлении учебного процесса в школах. Школы откроют лишь для учеников старших классов, чтобы выпускники подготовились к предстоящим экзаменам.

Кроме того, вчера в китайской национальной комиссии здравоохранения признали недостатки в реагировании системы здравоохранения на вспышку коронавируса. Представитель ведомства заявил, что Китай реформирует систему профилактики и борьбы с заболеваниями.