ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ухані проведуть загальноміське тестування на коронавірус протягом 10 днів

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 05:16
В Ухані проведуть загальноміське тестування на коронавірус протягом 10 днів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детальний план тестування повинні надати сьогодні

Китайське місто Ухань, епіцентр спалаху коронавіруса в країні, планує провести тестування нуклеїнових кислот по всьому місту протягом 10 днів після повторного спалаху коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з внутрішнім документом і двох джерел, знайомих з ситуацією, кожен район міста має подати у вівторок докладний план тестування.

Органи охорони здоров'я Ухани поки не прокоментували інформацію.

Нагадаємо, 10 травня в китайському місті Ухань, де вперше було зафіксовано спалах вірусу COVID-19, за добу підтвердили ще 5 випадків коронавіруса після того, як епідемія в місті і країні пішла на спад.

Як відомо, 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.

Теги Новини України КитайтестированиеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся