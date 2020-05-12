В Ухані проведуть загальноміське тестування на коронавірус протягом 10 днів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детальний план тестування повинні надати сьогодні

Китайське місто Ухань, епіцентр спалаху коронавіруса в країні, планує провести тестування нуклеїнових кислот по всьому місту протягом 10 днів після повторного спалаху коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з внутрішнім документом і двох джерел, знайомих з ситуацією, кожен район міста має подати у вівторок докладний план тестування.

Органи охорони здоров'я Ухани поки не прокоментували інформацію.

Нагадаємо, 10 травня в китайському місті Ухань, де вперше було зафіксовано спалах вірусу COVID-19, за добу підтвердили ще 5 випадків коронавіруса після того, як епідемія в місті і країні пішла на спад.

Як відомо, 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.