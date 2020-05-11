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В Ухані підтвердили ще 5 випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 08:58
В Ухані підтвердили ще 5 випадків COVID-19
Ілюстративне фото (flickr.com lestudio1)

Раніше влада Китаю визнала всі регіони країни безпечними

У китайському місті Ухань, де вперше було зафіксовано спалах вірусу COVID-19, за добу підтвердили ще 5 випадків коронавірусу після того, як епідемія в місті та країні пішла на спад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Влада міста повідомили про п'ять нових підтверджених випадках, всі з яких живуть в одному житловому комплексі. Однією з них була дружина 89-річного пацієнта, про яке повідомлялося раніше. Той випадок був першим у місті з 3 квітня.

"Всі останні підтверджені випадки були класифіковані як безсимптомні, люди, які дали позитивний результат на вірус, здатні заражати інших, але не мають клінічних ознак, таких як лихоманка", - йдеться в повідомленні.

За даними міського управління охорони здоров'я, нині ведеться моніторинг сотень безсимптомних випадків в Ухані.

Нагадаємо, 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.

Також РБК-Україна писало, що на північному сході Китаю зафіксували локальний спалах коронавірусу серед жителів провінції Цзілінь.

Теги Новини України КитайКоронавірус
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