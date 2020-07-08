Пожар под Северодонецком: угрозы для населенных пунктов больше нет

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что в Луганской области пока нет угрозы распространения пожара на населенные пункты. А сам очаг удастся погасить в ближайшее время.

Об этом Николай Чечеткин сказал во время брифинга, который транслировался на странице Офиса Президента в Facebook.

Так, 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар, который охватил площадь в 60 га. Накануне пожар был локализован, однако из-за сильных ветров он распространился на село Смолянинове Новоайдарского района.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара в 40 га недалеко от села Капитаново. К тушению было привлечено 1 125 человек и 201 единица техники.

Напомним, полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области, в результате которой погибли 5 человек.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область и рассказал о возможных компенсациях пострадавшим в размере 50 млн гривен.