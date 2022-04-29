Из-за угрозы новых ударов студентов, женщин с детьми и пожилых просят не возвращаться в Киев

Глава Киевской военной администрации (КВА) Николай Жирнов попросил студентов, женщин с детьми и пожилых людей пока не возвращаться в Киев из-за возросшей угрозы новых ракетных ударов. Он добавил, что непосредственной опасности захвата города нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской военной администрации.

"Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза (ракетных ударов по Киеву - ред.) наоборот возросла, - сказал Жирнов.

По его словам, возросшую угрозу новых обстрелов Киева подтверждает вчерашний ракетный удар по Шевченковскому району столицы. При этом глава КВА отметил, что непосредственной опасности захвата города российскими войсками нет.

"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей", - призвал Жирнов.