Угрожает ли Путин ядерной войной словами "всерьез еще не начинали": ответ Подоляка

"Нет, я не вижу сегодня особых угроз с точки зрения именно ядерного удара. Потому что это конец российской истории целиком и полностью. России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет", - уверен Подоляк.

При этом он допускает, что российский диктатор способен пойти на любой шаг.

"Он (Путин - ред.) же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России". Они направляются в "российский рай", это же на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", - говорит Подоляк.

По его мнению, когда речь идет о ядерном ударе, то это скорее пропагандистский элемент и не более.

"Ведь даже при таком иррациональном способе, который сегодня существует в российской политике, они понимают, что это дорога только в одну сторону и только для них", - подытожил Подоляк.

Что сказал Путин

Напомним, 7 июля глава Кремля на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что Российская Федерация якобы еще "всерьез не начинала войну против Украины", но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

После чего в Кремле пояснили, что Путин имел в виду, якобы Россия привлекла лишь "незначительную часть своего потенциала в ходе войны".

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