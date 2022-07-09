Чи погрожує Путін ядерною війною словами "всерйоз ще не починали": відповідь Подоляка

"Ні, я не бачу сьогодні особливих загроз із погляду саме ядерного удару. Бо це кінець російської історії цілком і повністю. Росії після цього не буде: ні в історії, ані у фізичному сенсі. Та в будь-якому значенні її просто не стане", - впевнений Подоляк.

При цьому він допускає, що російський диктатор спроможний піти на будь-який крок.

"Він (Путін - ред.) же сказав, що "навіщо нам світ, якщо там не буде Росії". Вони прямують у "російський рай", це ж насправді пекло. Але російська пропаганда намагається всіх переконати, що це рай", - каже Подоляк.

На його думку, коли мовиться про ядерний удар, то це скоріше пропагандистський елемент і не більше.

"Адже навіть за такого ірраціонального способу, який сьогодні побутує в російській політиці, вони розуміють, що це дорога лише в один бік та лише для них", - підсумував Подоляк.

Що сказав Путін

Нагадаємо, 7 липня глава Кремля на зустрічі з фракціями Державної думи заявив, що Російська Федерація нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

Після чого в Кремлі пояснили, що Путін мав на увазі, що нібито Росія залучила лише "незначну частину свого потенціалу у ході війни".

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