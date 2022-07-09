ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Угрожает ли Путин ядерной войной словами "всерьез еще не начинали": ответ Подоляка

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 13:48
Угрожает ли Путин ядерной войной словами "всерьез еще не начинали": ответ Подоляка Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Слова главы Кремля Владимира Путина о "всерьез в Украине еще ничего не начинали" вряд ли означали применение ядерного оружия. Больше всего, это такой пропагандистский шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью 24 каналу.

"Нет, я не вижу сегодня особых угроз с точки зрения именно ядерного удара. Потому что это конец российской истории целиком и полностью. России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет", - уверен Подоляк.

При этом он допускает, что российский диктатор способен пойти на любой шаг.

"Он (Путин - ред.) же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России". Они направляются в "российский рай", это же на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", - говорит Подоляк.

По его мнению, когда речь идет о ядерном ударе, то это скорее пропагандистский элемент и не более.

"Ведь даже при таком иррациональном способе, который сегодня существует в российской политике, они понимают, что это дорога только в одну сторону и только для них", - подытожил Подоляк.

Что сказал Путин

Напомним, 7 июля глава Кремля на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что Российская Федерация якобы еще "всерьез не начинала войну против Украины", но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

После чего в Кремле пояснили, что Путин имел в виду, якобы Россия привлекла лишь "незначительную часть своего потенциала в ходе войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Ирина Подоляк Ядерное оружие
NEWS
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России