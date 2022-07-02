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Угроза вторжения Беларуси. Во Львове решили усилить оборону города

Фото: территориальная оборона (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во Львове готовятся к возможному вторжению белорусских войск. Власти решили усилить оборону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность. Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси", - написал мэр.

По итогам совещания было решено создать в каждом районе города штаб обороны и провести дополнительную подготовку терробороны. Однако ТрО пока не планируют переводить на круглосуточное дежурство.

Также власти рассматривают вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников горсовета и коммунальных предприятий.

Кроме того, город продолжит формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

Садовой призвал горожан готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа.

"Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а враг не должен иметь достаточно информации для проведения провокаций", - добавил городской голова.

Напомним, согласно данным Генштаба, признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси для наступления на Украину пока нет.

При этом отмечалось, что на границе с Украиной белорусская армия сосредоточила семь батальонных тактических групп.

В среднем одна БТГ насчитывает примерно 600-800 солдат и офицеров, из которых около 200 пехотинцев, оснащенных транспортными средствами, что обычно включают 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

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