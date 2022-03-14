Угроза вступления Лукашенко в войну остается: эксперты об участии Беларуси

Вероятность участия Беларуси в войне России против Украины все еще остается. Несмотря на то, что большая часть белорусской армии начала бунтовать, а сам Лукашенко занял выжидательную позицию.

Эксперты рассказали для РБК-Украина , какая есть вероятность того, что Беларусь поддержит Путина.

По сути Беларусь уже участвует в войне, так как лидер белорусского режима Александр Лукашенко дал России плацдарм для атаки на Украину со своей территории. Сам он раньше заявлял, что его войска якобы не участвуют и не намерены участвовать в "спецоперации" Кремля.

На прошлой неделе Лукашенко встречался с Путиным в Кремле, и наша разведка предупредила, что российские войска готовят провокацию, чтобы вынудить Беларусь вступить в войну.

Угроза по-прежнему остается

В Генштабе ВСУ говорят, что угроза вступления Беларуси в войну по-прежнему остается. Тогда как советник главы ОП Алексей Арестович уверен, что белорусы не пойдут воевать против Украины.

"Я бы не давал стопроцентной гарантии, что этого не произойдет. С другой стороны, мы видим и понимаем, что это будет означать жирнейшую красную линию, через которую переступит Лукашенко. Рискнет ли он пойти таким путем, сказать пока что сложно. Пока что он, несмотря на свои поездки к Путину, воздерживается от нападения. И пока что непонятно, позволит ли он своим войскам стать частью войны", – сказал изданию член правления Центра оборонных стратегий, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

По его оценке, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько сильно Украина истощит боевые ресурсы Путина. Если его резервы окажутся на исходе, он может попытаться бросить в бой последнее, что у него осталось, допустил дипломат.

Для Путина Беларусь – вероятно, последняя надежда

"Так что Беларусь – это, вероятно, последняя надежда, которая у него остается. Но не факт, что Лукашенко в конечном счете на это пойдет, поскольку он понимает последствия такого шага", – рассуждает Огрызко.

В принципе, возможен и противоположный сценарий. Если Лукашенко увидит слабость кремлевского режима, он может не захотеть идти на дно вслед за "российским кораблем".

"Это также один из возможных вариантов его мышления. Но потому как сейчас он целиком зависим от Путина, то этого может быть слишком мало", – уточнил бывший глава МИД.

Белорусская армия против участия

Вероятность того, что Лукашенко отправит свою армию в Украину, пока сравнительно невелика, считают опрошенные РБК-Украина военные эксперты. Это объясняется целым рядом обстоятельств. Ключевой из них, который Лукашенко будет сложно игнорировать: cама белорусская армия не желает идти против Украины.

Если Лукашенко вмешается в эту войну, он может столкнуться с колоссальными протестами внутри страны и саботажем на уровне вооруженных сил, считает военный эксперт Олег Жданов. И как результат, он не просто окажется на скамье подсудимых, а рискует быстро потерять власть, уточнил собеседник.

"Даже несмотря на присутствие российских войск на территории Беларуси. Дело в настроениях. Они очень серьезно отслеживают социологию среди военных – более 50% выступают против войны с Украиной. Они не понимают, за что они здесь будут воевать. У нас нет территориальных претензий. Мы не угрожаем Беларуси нападением", – сказал РБК-Украина Жданов.

В Центре стратегических коммуникаций на днях сообщили, что в отдельных частях, дислоцированных в районе Бреста, проходят бунты военнослужащих, которые отказываются участвовать в войне. Параллельно, по информации ведомства, офицеры МВД Беларуси все чаще уезжают из страны.

Также был отказ вступать в войну со стороны одного из подразделений 5-й бригады специального назначения города Марьина Горка, рассказал генерал ВСУ Сергей Кривонос. Хотя, по его словам, все же были отдельные примеры, когда белорусские подразделения непосредственно использовались на киевском и черниговском направлениях.

Как полагают в Центре стратегических коммуникаций, после переговоров с Путиным Лукашенко, вероятно, решил заменить командирский состав россиянами. Их задача – подавлять сопротивление белорусских солдат идти на войну в Украину. Также минобороны Беларуси на днях распорядилось перебросить 5 батальонно-тактических групп к границе. Они утверждают, что это всего лишь ротация.

Белорусы понимают, в какую пропасть их тянет Лукашенко

"Белорусы понимают, в какую пропасть их президент тянет государство, и совершенно не желают участвовать в этой братоубийственной войне, развязанной РФ. По нашей информации, проводился закрытый опрос, и огромное количество военнослужащих белоруской армии – 60% – абсолютно не хочет участвовать в этой войне. Так что этот вопрос пока застопорился в полном объеме", – сказал в разговоре с изданием генерал Кривонос.

Что также важно, обратил внимание Жданов: большинство населения юго-западной части Беларуси – это этнические украинцы. А северо-западная часть страны католическая, которая тяготеет к Европе, и они вряд ли поддерживают планы Кремля.

К тому же войска Беларуси намного уступают по силе украинской армии, уточнил Жданов. Это также может способствовать тому, почему Лукашенко не особо желает вступать в открытую войну против Украины, считает эксперт.