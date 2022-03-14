Загроза вступу Лукашенка у війну залишається: експерти про участь Білорусі

Імовірність участі Білорусі у війні Росії проти України все ще залишається. Попри на те, що велика частина білоруської армії почала бунтувати, а сам Лукашенко зайняв вичікувальну позицію.

Експерти розповіли для РБК-Україна , яка є ймовірність того, що Білорусь підтримає Путіна.

По суті Білорусь вже бере участь у війні, оскільки лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко дав Росії плацдарм для атаки на Україну зі своєї території. Сам він раніше заявляв, що його війська нібито не беруть участь і не мають наміру брати участь у "спецоперації" Кремля.

Минулого тижня Лукашенко зустрічався з Путіним у Кремлі, і наша розвідка попередила, що російські війська готують провокацію, щоб змусити Білорусь вступити у війну.

Загроза як і раніше залишається

У Генштабі ЗСУ кажуть, що загроза вступу Білорусі у війну як і раніше залишається. Тоді як радник глави ВП Олексій Арестович впевнений, що білоруси не підуть воювати проти України.

"Я б не давав стовідсоткової гарантії, що цього не станеться. З іншого боку, ми бачимо і розуміємо, що це означатиме жирну червону лінію, через яку переступить Лукашенко. Чи ризикне він піти таким шляхом, сказати поки що складно. Поки що він, попри на свої поїздки до Путіна, утримується від нападу. І поки що незрозуміло, чи дозволить він своїм військам стати частиною війни", - сказав виданню член правління Центру оборонних стратегій, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

За його оцінкою, подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки сильно Україна виснажить Бойові ресурси Путіна. Якщо його резерви виявляться під кінець, він може спробувати кинути в бій останнє, що у нього залишилося, допустив дипломат.

Для Путіна Білорусь - ймовірно, остання надія

"Так що Білорусь - це, ймовірно, остання надія, яка у нього залишається. Але не факт, що Лукашенко зрештою на це піде, оскільки він розуміє наслідки такого кроку", – міркує Огризко.

В принципі, можливий і протилежний сценарій. Якщо Лукашенко побачить слабкість кремлівського режиму, він може не захотіти йти на дно слідом за "російським кораблем".

"Це також один з можливих варіантів його мислення. Але тому як зараз він цілком залежний від Путіна, то цього може бути занадто мало", – уточнив колишній глава МЗС.

Білоруська армія проти участі

Імовірність того, що Лукашенко відправить свою армію в Україну, поки порівняно невелика, вважають опитані РБК-Україна військові експерти. Це пояснюється цілою низкою обставин. Ключовий з них, який Лукашенку буде складно ігнорувати: сама Білоруська армія не бажає йти проти України.

Якщо Лукашенко втрутиться в цю війну, він може зіткнутися з колосальними протестами всередині країни та саботажем на рівні Збройних сил, вважає військовий експерт Олег Жданов. І як результат, він не просто опиниться на лаві підсудних, а ризикує швидко втратити владу, уточнив співрозмовник.

"Навіть попри на присутність російських військ на території Білорусі. Справа в настроях. Вони дуже серйозно відстежують соціологію серед військових - понад 50% виступають проти війни з Україною. Вони не розуміють, за що вони тут будуть воювати. У нас немає територіальних претензій. Ми не погрожуємо Білорусі нападом",- сказав РБК-Україна Жданов.

У Центрі стратегічних комунікацій днями повідомили, що в окремих частинах, дислокованих в районі Бреста, проходять бунти військовослужбовців, які відмовляються брати участь у війні. Паралельно, за інформацією відомства, офіцери МВС Білорусі все частіше виїжджають з країни.

Також була відмова вступати у війну з боку одного з підрозділів 5-ї бригади спеціального призначення міста Мар'їна Гірка, розповів генерал ЗСУ Сергій Кривонос. Хоча, за його словами, все ж були окремі приклади, коли білоруські підрозділи безпосередньо використовувалися на Київському та Чернігівському напрямках.

Як вважають в Центрі стратегічних комунікацій, після переговорів з Путіним Лукашенко, ймовірно, вирішив замінити командирський склад росіянами. Їх завдання - придушувати опір білоруських солдатів йти на війну в Україну. Також Міноборони Білорусі днями розпорядилося перекинути 5 батальйонно-тактичних груп до кордону. Вони стверджують, що це всього лише ротація.

Білоруси розуміють, в яку прірву їх тягне Лукашенко

"Білоруси розуміють, в яку прірву їх президент тягне держава, і абсолютно не бажають брати участь у цій братовбивчій війні, розв'язаній РФ. За нашою інформацією, проводилося закрите опитування, і величезна кількість військовослужбовців білоруської армії – 60% – абсолютно не хоче брати участь у цій війні. Так що це питання поки застопорилося в повному обсязі", - сказав у розмові з виданням генерал Кривонос.

Що також важливо, звернув увагу Жданов: більшість населення південно-західної частини Білорусі - це етнічні українці. А Північно-західна частина країни католицька, яка тяжіє до Європи, і вони навряд чи підтримують плани Кремля.

До того ж війська Білорусі набагато поступаються за силою української армії, уточнив Жданов. Це також може сприяти тому, чому Лукашенко не особливо бажає вступати у відкриту війну проти України, вважає експерт.