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Угроза реальна и активна: США не исключают новые атаки в Афганистане

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны США не исключает новых атак террористов на американских военных в Афганистане. Пентагон готовится к новым нападениям перед завершением эвакуации из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

"Мы работаем, предполагая, что должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам", - сказал он, добавив, что угрозы реальны и активны.

В качестве примера предотвращения этих угроз, Кирби напомнил о вчерашнем ударе американского беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, который террористы "Исламского государства" планировали использовать для нового теракта.

Напомним, сегодня аэропорт Кабула, где находятся американские и иностранные войска, попал под ракетный обстрел.

Как писало РБК-Украина, ответственность за обстрел взяло на себя "Исламское государство".

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ПентагонАфганистанКабулСоединенные Штаты Америки