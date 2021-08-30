ИГ взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула
Фото: террористы ИГ нанесли ракетный удар (terrormonitor.org)
Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за сегодняшний ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан). Удар нанесли ракетами "Катюша".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
"По милости всевышнего, бойцы Халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша", - говорится в распространенном террористами сообщении.
Напомним, по данным западных СМИ, аэропорт атаковали пятью ракетами, но часть из них перехватила система противовоздушной обороны. Также не было информации о жертвах и пострадавших.
До этого стало известно, что девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по автомобилю со смертниками ИГИЛ в Кабуле.