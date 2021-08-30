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ИГ взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

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Кабул, Понедельник 30 августа 2021 15:35
ИГ взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула Фото: террористы ИГ нанесли ракетный удар (terrormonitor.org)
Автор: РБК-Украина

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за сегодняшний ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан). Удар нанесли ракетами "Катюша".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

"По милости всевышнего, бойцы Халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша", - говорится в распространенном террористами сообщении.

Напомним, по данным западных СМИ, аэропорт атаковали пятью ракетами, но часть из них перехватила система противовоздушной обороны. Также не было информации о жертвах и пострадавших.

До этого стало известно, что девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по автомобилю со смертниками ИГИЛ в Кабуле.

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ИГИЛ Афганистан Кабул
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