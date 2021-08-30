RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Загроза реальна та активна: США не виключають нові атаки в Афганістані

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони США не виключає нових атак терористів на американських військових в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів перед завершенням евакуації з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

"Ми працюємо, припускаючи, що маємо бути готовими до майбутніх потенційних загроз", - сказав він, додавши, що загрози реальні та активні.

Як приклад запобігання цим загрозам, Кірбі нагадав про вчорашній удар американського безпілотника по автомобілю з вибухівкою, який терористи "Ісламської держави" планували використати для нового теракту.

Нагадаємо, сьогодні аеропорт Кабулу, де перебувають американські та іноземні війська, потрапив під ракетний обстріл.

Як писало РБК-Україна, відповідальність за обстріл взяла на себе "Ісламська держава".

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонАфганистанКабулСполучені Штати Америки