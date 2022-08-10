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Угроза ракетных ударов. Россия держит в Черном море корабли с "Калибрами"

Фото: Россия держит в Черном море 16 "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится несколько российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельное группировки вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16-ю "Калибрами", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" также указали, что в то же время, несмотря на вероятные вражеские потери в авиации, угроза ракетных ударов с воздуха остается, как и с временно оккупированного суши.

Граждан призвали не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, придерживаться алгоритмов безопасности, доверять только достоверным источникам информации, не прислушиваться к вражеской пропаганде и не распространять информацию о действиях ВСУ.

Напомним, в Запорожской области система ПВО сбила две российские ракеты.

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