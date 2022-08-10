Загроза ракетних ударів. Росія тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами"

У Чорному морі нині перебуває кілька російських кораблів-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати й нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" також вказали, що водночас попри імовірні ворожі втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу.

Громадян закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, дотримуватись алгоритмів безпеки, довіряти тільки достовірним джерелам інформації, не дослухатись до ворожої пропаганди і не розповсюджувати інформацію про дії ЗСУ.