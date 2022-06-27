Угроза ракетных ударов из Беларуси и вражеские наступления на ряде направлений: сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях

Враг может прибегнуть к провокационным действиям с территории Беларуси. Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов.

На Северском направлении

Оккупанты закрепляются в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий наших бойцов. Враг вел минометный обстрел вблизи Покровки и Старикового Сумской области и применил артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении

Оккупанты пытаются не допустить продвижения наших военных. Проводят разведку.

На Харьковском направлении

Оккупанты пытались штурмовать в районе населенного пункта Дементьевка, однако получили отпор. Наши бойцы отбили штурм в направлении Довгаливка и Залиман. Чтобы ввести наших бойцов в заблуждение, российские военные устанавливают на оборонительных позициях деревянные макеты танков.

На Славянском направлении

Враг пытается улучшить свое положение, чтобы начать наступление на населенные пункты Барвенково и Славянск.

"Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел", - добавляет Генштаб.

На Донецком направлении

Оккупанты пытаются окружить наших бойцов в районе города Лисичанск и заблокировать город с юга и юго-запада. Пытается пополнить свои потери среди склада и техники.

На Краматорском направлении

Оккупанты не вели активных действий.

На Лисичанском направлении

Враг обстреливал в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

"Враг вел наступление в направлении Волчеяровка - Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное-Лисичанск, успеха не имел, отошел", - пишет пресс-служба.

На Бахмутском направлении:

Оккупанты обстреляли из артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Клиновое, Бахмут, Вершина и Майское. Наши бойцы дали отпор во время вражеской разведки в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда - Клиновое.

"Враг имеет частичный успех на направлении Роты - Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40", - отмечает Генштаб.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:

Оккупанты обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Красное и Малиновка, чтобы не допустить переброску наших бойцов на другие направления. Также нанесли удар вблизи Красногоровки авиацией.

"Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское-Шевченко и отбросили врага назад", - добавляет Генштаб.

На Южнобугском направлении:

Оккупанты продолжают обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Также существует вероятность вражеского штурма на отдельных направлениях с целью выхода на административные границы Херсонской области.

"В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", - отмечает Генштаб.