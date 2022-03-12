Угроза полностью не аннулирована: Данилов о возможном вторжении Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения Беларуси на территорию Украины. По его мнению, хоть Лукашенко и пытается маневрировать в этом вопросе, однако президент Российской Федерации Владимир Путин держит его в своих крепких руках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Данилова.

"К сожалению мы не можем окончательно сказать, что эта угроза уже полностью аннулирована. Потому что Путин держит Лукашенко в своих крепких руках. Он его шантажирует. Лукашенко как может маневрирует в этом вопросе, но, если кто-то из белорусских солдат хочет стать "грузом 200", то мы это быстро оформим",- заявил Данилов.

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