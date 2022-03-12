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Загроза повністю не анульована: Данілов про можливе вторгнення Білорусі

Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментав загрозу вторгненя Білорусі на територію України. На його думку, хоч Лукашенко й намагається маневрувати у цьому питанні, однак президент Російської Федерації Володимир Путін тримає його у своїх міцних руках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Данілова.

"На жаль ми не можемо остаточно сказати, що ця загроза вже повністю анульована. Бо Путін тримає Лукашенка у своїх міцних руках. Він його шантажує. Лукашенко як може маневрує у цьому питанні, але, якщо хтось з білоруських солдатів хоче стати "грузом 200", то ми це швидко оформимо",- заявив Данілов.

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УкраїнаБілорусьОлексій Данілов