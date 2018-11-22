Угроза полномасштабной агрессии со стороны России остается, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак отверг предположение, что вооруженный конфликт на Донбассе является замороженным

Угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны Российской Федерации (РФ) остается. Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал гражданский министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Голосу Америки".

По словам Полторака, Москва пока не подает признаков отказа от агрессивной политики в отношении Украины.

"Я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики по отношению к Украине, и они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия говорят совсем о другом", - сказал Полторак.

Кроме того, министр добавил, что вооруженный конфликт на востоке Украины и дальше находится в активной фазе и его никак нельзя назвать замороженным.

"Он является горячим, но немного сдержанным. И тут причин очень много, почему он не является достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы это время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологического оснащения, уровень подготовки личного состава", - сказал министр.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что считает недостаточным уровень финансирования сектора обороны в бюджете-2019.