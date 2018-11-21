Україна і Британія посилять співпрацю з протидії російської агресії

Фото: Гевін Вільямсон і Степан Полторак (mil.gov.ua)

Міністр оборони України Степан Полторак і держсекретар з питань оборони Британії Гевін Вільямсон провели зустріч у Лондоні

Міністр оборони України Степан Полторак та державний секретар з питань оборони Британії Гевін Вільямсон домовилися поглибити співпрацю з протидії агресії з боку Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Повідомляється, що Полторак і Вільямсон провели зустріч у Лондоні в середу. У ході зустрічі сторони підкреслили, що агресія проти України з боку РФ є безпосередньою загрозою євроатлантичної безпеки і викликом для існуючої системи міжнародних відносин.

Співрозмовники домовилися поглибити співпрацю з протидії агресії з боку РФ, її злочинної діяльності і підривних дій проти заснованої на міжнародному праві системи безпеки на території України, у Великобританії та інших країнах.

Також глави оборонних відомств засудили нарощування військової присутності РФ навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму, а також дестабілізуючі дії Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Вільмсон запевнив у своїй повній і беззастережній підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, а також заявив про продовження всебічної підтримки євроатлантичних прагнень України.

У свою чергу, Міноборони України підтвердило рішучість продовжити реформування сектору оборони у відповідності з принципами і підходами, прийнятими в НАТО.

Крім того, сторони погодилися підтримувати постійний діалог між оборонними відомствами, поглиблювати співпрацю в питаннях кібернетичного захисту, протидії гібридним загрозам і у військовій розвідці. Також було досягнуто згоди в питанні збільшення консультативно-дорадчої допомоги Україні з боку Великобританії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гевін Вільямсон в середу 21 листопада оголосить про намір Великобританії розмістити в Україні додаткові війська і направити багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великобританії Echo.