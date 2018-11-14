Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Полторак наголосив, що не має бути жодного пріоритету, ніж закупка нового озброєння і техніки

Міністр оборони України Степан Полторак вважає недостатнім рівень фінансування сектору оборони в бюджеті-2019. Про це він заявив у ході засідання Кабінету міністрів України, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Полторака, фінансовий ресурс, передбачений у проекті бюджету на 2019 рік, не дозволяє виконати завдання із забезпечення військових.

"Над бюджетом на 2019 рік ми дуже довго працювали. Але, на моє переконання, фінансовий ресурс, який передбачений в бюджеті на 2019 рік на оборону, не на безпеку, а на оборону, є недостатнім", - сказав він.

Полторак наголосив, що не має бути жодного пріоритету, ніж закупка нового озброєння і техніки.

"У нас сьогодні є дуже багато викликів. Тривалість ведення бойових дій в зоні ООС вимагає величезної суми грошей. У нас сьогодні 40 тис. людей в таких умовах знаходиться в окопах, втрачають здоров'я і життя. Я думаю, що точно не повинно бути жодного пріоритету більше, ніж закупка нового озброєння і техніки, а фінансовий ресурс, який передбачений на закупку озброєння і техніки, не дає нам можливість сьогодні в повному обсязі купувати техніку, яка потрібна на фронті", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, Верховна рада України в четвер, 22 листопада 2018 року, перейде до розгляду державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомлялося, в проекті державного бюджету на 2019 рік на оборону закладено близько 200 млрд гривень.