Угроза открытого нападения РФ никуда не делась, но сейчас его не будет, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, возможно ли открытое военное нападение со стороны Российской Федерации. По его словам, такая угроза существует, начиная с 2014 года.

"На востоке восьмой год продолжается агрессия России, и угроза открытого нападения никуда не делась, начиная с 2014 года. Есть ли угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет", - пояснил он.

Хомчак отметил, что для нападения из России должны быть определенные факторы, Москва должна предпринять определенные действия для этого, но украинская сторона пока что таких факторов и действий не заметила.

"Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", - добавил главнокомандующий ВСУ.