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Загроза відкритого нападу РФ нікуди не поділася, але зараз його не буде, - Хомчак

Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, чи можливий відкритий військовий напад з боку Російської Федерації. За його словами, така загроза існує, починаючи з 2014 року.

Про це йшлося в інтерв'ю Хомчака виданню "Гордон".

"На сході восьмий рік триває агресія Росії, і загроза відкритого нападу нікуди не поділася, починаючи із 2014 року. Чи є безпосередньо загроза, що завтра вранці ми прокинемося - і там буде війна? Сьогодні Генеральний штаб оцінює ситуацію так, що завтра її не буде", - пояснив він.

Хомчак зазначив, що для нападу з Росії мають бути певні чинники, Москва має зробити певні дії для цього, але українська сторона поки що таких чинників та дій не помітила.

"Але, звісно, загроза є. І є вона передусім із тієї причини, що Росія не відмовилася від своїх планів", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявляли, що Росія продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону. А на окупованому Донбасі росіяни проводять військові навчання.

Крім того, минулого року українська розвідка не виключала наступу Росії на Україну.

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Новини України Російська Федераціявойнанападение РФРуслан Хомчак
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