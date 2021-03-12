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РФ продолжает наращивать боевой потенциал возле украинской границы, - Минобороны

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 13:45
РФ продолжает наращивать боевой потенциал возле украинской границы, - Минобороны Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация продолжает наращивать боевой потенциал возле украинской границы и на временно оккупированных территориях. Также оккупанты готовят медицинские учреждения к работе в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Российская Федерация саботирует соблюдения мира и выполнения взятых на себя обязательств и международных договоренностей. Вооруженные силы государства-агрессора продолжают наращивать боевой потенциал у границ Украины и на временно оккупированных территориях", - сообщили в Минобороны.

Также в Главном управлении разведки Украины сообщили, что на Донбассе проводились командно-штабные тренировки с приведением в высшие степени боевой готовности соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

"Кроме того, оккупанты готовят медицинские учреждения к работе в усиленном режиме: с территории российской федерации завозятся запасы медицинского имущества, оборудуются дополнительные лечебные палаты, осуществляется досрочная выписка легко больных лиц", - добавили в ГУР.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщали о возможности обострения ситуации на Донбассе со стороны боевиков.

При этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников исключил возможность масштабного наступления Российской Федерации на Украину.

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