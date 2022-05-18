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Угроза нацбезопасности: в Конгрессе США впервые за 50 лет прошли слушания по НЛО

Фото: в Конгрессе США впервые за 50 лет прошли слушания по НЛО (defense.gov)
Автор: Артур Родивилов

Неопознанные летающие объекты (НЛО) представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности и должны расследоваться. К такому выводу пришли члены Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания в Конгрессе.

Последний раз конгрессмены проводил публичные слушания на эту тему 50 лет назад.

В 70-х США закрыли проект "Синяя книга", который пытался разбираться в подобных случаях и каталогизировал их.

На слушаниях обсуждался доклад, составленный на основе рапортов военных летчиков США, который был опубликован почти год назад. В нем приводятся сведения о более 140 случаях неопознанных воздушных явлений, фиксировавшихся с 2004 года.

За последние 20 лет в небе было зарегистрировано растущее число НЛО, заявил представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе.

"С начала 2000-х годов мы стали свидетелями увеличения числа несанкционированных и/или неопознанных самолетов или объектов в контролируемых военными тренировочных зонах, а также в другом специально обозначенном воздушном пространстве", - заявил замдиректора разведки военно-морских сил Скотт Брэй.

Сегодня парламент больше беспокоит, что НЛО - это не инопланетные цивилизации, а Китай или Россия, использующие новые технологии в космосе и воздушном пространстве США. Демократ Андре Карсон, председатель комиссии заявил, что нужно снять с темы НЛО "клеймо", которое долгое время мешало качественному анализу разведывательных данных.

Напомним, Министерство обороны США заявило, что создаст новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в ограниченном воздушном пространстве.

Формирование группы произошло после того, как правительство США опубликовало отчет, в котором предоставили сообщения о наблюдениях.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.

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Конгресс США