Угроза нацбезопасности: в Конгрессе США впервые за 50 лет прошли слушания по НЛО

Последний раз конгрессмены проводил публичные слушания на эту тему 50 лет назад.

В 70-х США закрыли проект "Синяя книга", который пытался разбираться в подобных случаях и каталогизировал их.

На слушаниях обсуждался доклад, составленный на основе рапортов военных летчиков США, который был опубликован почти год назад. В нем приводятся сведения о более 140 случаях неопознанных воздушных явлений, фиксировавшихся с 2004 года.

За последние 20 лет в небе было зарегистрировано растущее число НЛО, заявил представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе.

"С начала 2000-х годов мы стали свидетелями увеличения числа несанкционированных и/или неопознанных самолетов или объектов в контролируемых военными тренировочных зонах, а также в другом специально обозначенном воздушном пространстве", - заявил замдиректора разведки военно-морских сил Скотт Брэй.

Сегодня парламент больше беспокоит, что НЛО - это не инопланетные цивилизации, а Китай или Россия, использующие новые технологии в космосе и воздушном пространстве США. Демократ Андре Карсон, председатель комиссии заявил, что нужно снять с темы НЛО "клеймо", которое долгое время мешало качественному анализу разведывательных данных.