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Пентагон создаст группу по расследованию случаев появления НЛО

США, Пятница 14 августа 2020 03:31
Пентагон создаст группу по расследованию случаев появления НЛО
Фото: НЛО (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

В ведомстве в ближайшие дни объявят о ее создании

Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС. Курировать эту рабочую группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что ранее в проблеме пытались разобраться Военно-морские силы (ВМС) страны, так как именно пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов. Проблема появления таких объектов давно заботит ведомство, как отмечается в публикации. Некоторые считают, что это беспилотники земных противников, которые пытаются собрать данные о войсках соперника.

О создании группы официально объявят уже в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.

Специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоне раскроет часть собранных данных.

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