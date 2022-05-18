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Загроза нацбезпеці: у Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО

Фото: у Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання по НЛО (defense.gov)
Автор: Артур Родивилов

Невідомі літаючі об'єкти (НЛО) являють собою потенційну загрозу національній безпеці і мають розслідуватися. Такого висновку дійшли члени Палати Представників Конгресу США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання в Конгресі.

Останній раз конгресмени проводив публічні слухання на цю тему 50 років тому.

У 70-х США закрили проєкт "Синя книга", який намагався розбиратися в подібних випадках і каталогізував їх.

На слуханнях обговорювалася доповідь, складена на основі рапортів військових льотчиків США, яка була опублікована майже рік тому. У ньому наводяться відомості про понад 140 випадків невпізнаних повітряних явищ, що фіксувалися з 2004 року.

За останні 20 років в небі було зареєстровано зростаюча кількість НЛО, заявив представник Пентагону на слуханнях в Конгресі.

"З початку 2000-х років ми стали свідками збільшення числа несанкціонованих і/або невпізнаних літаків або об'єктів в контрольованих військовими тренувальних зонах, а також в іншому спеціально позначеному повітряному просторі",- заявив заступник директора розвідки військово-морських сил Скотт Брей.

Сьогодні парламент більше турбує, що НЛО - це не інопланетні цивілізації, а Китай або Росія, що використовують нові технології в космосі і повітряному просторі США.

Демократ Андре Карсон, голова комісії заявив, що потрібно зняти з теми НЛО "клеймо", яке довгий час заважало якісному аналізу розвідувальних даних.

Нагадаємо, Міністерство оборони США заявило, що створить нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО в обмеженому повітряному просторі.

Формування групи відбулося після того, як уряд США опублікував звіт, в якому надали повідомлення про спостереження.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

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Конгресс США