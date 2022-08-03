Есть ли угроза наступления из Беларуси: оценка эксперта

По его словам, глава Кремля стремится развязать межэтнический конфликт между украинцами и белорусами, который затянется на десятки или даже сотни лет.

"Задача и мечта Путина не просто в том, чтобы Лукашенко ввел многотысячное войско и создал видимость этого конфликта, а чтобы реально белорусы начали воевать против украинцев на народном уровне. Для нас большой вызов, чтобы этого не допустить", - пояснил эксперт.

Из-за этого угроза наступления со стороны Беларуси существует. По мнению Самуся, об этом свидетельствуют активные обстрелы Украины на севере. Таким образом Россия хочет спровоцировать Украину на вооруженный ответ.

"У Лукашенко также есть свои ракеты - китайские "Полонез", которые бьют на расстояние до 300 километров. Он мог бы тогда уже самостоятельно нанести удары по Украине... И после этого уже можно было бы говорить о высокой вероятности реального конфликта", - добавил он.

Самусь подчеркнул, что пока армия Беларуси не готова к военному конфликту. Но в случае втягивания в войну Александр Лукашенко сможет собрать 100 тысяч солдат.