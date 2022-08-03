Чи є загроза наступу з Білорусі: оцінка експерта

За його словами, голова Кремля прагне розв'язати міжетнічний конфлікт між українцями та білорусами, який затягнеться на десятки чи навіть сотні років.

"Завдання і мрія Путіна не просто в тому, щоби Лукашенко ввів кількатисячне військо і створив видимість цього конфлікту, а щоби реально білоруси почали воювати проти українців на народному рівні. Для нас великий виклик, щоби цього не допустити", - пояснив експерт.

Через це загроза наступу з боку Білорусі існує. За думкою Самуся, про це свідчать активні обстріли України на півночі. Таким чином Росія хоче спровокувати Україну на збройну відповідь.

"У Лукашенка також є свої ракети - китайські "Полонез", які б'ють на відстань до 300 кілометрів. Він міг би тоді уже самостійно нанести удари по Україні... І після цього вже можна було б говорити про високу ймовірність реального конфлікту", - додав він.

Самусь підкреслив, що поки армія Білорусі не готова до воєнного конфлікту. Але у разі втягнення у війну Олександр Лукашенко зможе зібрати 100 тисяч солдатів.