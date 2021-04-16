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Угроза. Минюст США проводит проверку российских компаний

Автор: Даша Харченко

Эксперты Минюста США будут проверять "десятки российских компаний" на предмет связи с российскими спецслужбами. Этот процесс может занять месяцы.

Об этом сообщает Reuters.

Решение по поводу отдельных организаций из России может принимать в дальнейшем Минторг США.

"Мы начали первый этап анализа того, что нам нужно внимательно изучить", - помощник генпрокурора Джон Демерс.

Он пояснил, что при оценке той или иной компании эксперты будут проверять, имеет ли она связь с российскими спецслужбами. По его словам, иностранные компании, которые имеют офисы в России, также подвергнутся изучению.

Как писало РБК-Украина, США ввели санкции против ряда российских технологических компаний, которые считаются причастными к кибератакам. Потом представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкции против Москвы со стороны Вашингтона. Она заявила, что ответ России будет неотвратимым.

Также американские санкции наложили на физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
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