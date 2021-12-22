Угроза мигрантов для Украины мнимая, - Погранкомитет Беларуси

В Государственном пограничном комитете Беларуси действия украинских коллег, которые укрепляют свои северные рубежи, назвали "непонятными". Также там заявили, что угроза проникновения мигрантов в Украину - "мнимымая".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать".

По мнению Погранкомитета Беларуси, Украина активно и неоправданно насыщает свое приграничье армейскими подразделениями, в том числе силы специальных операций. "В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачивание информационного пространства откровенно враждебными посылами", - сказал уполномоченный представитель комитета Антон Бычковский.