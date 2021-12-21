Пограничники продолжают укреплять границу с Россией несмотря на морозы: видео

Пограничники продолжают работы по укреплению границы с Россией несмотря на окончание сезона проведения инженерных работ и морозы. В ГПСУ опубликовали видео, как проходит обустройство противотранспортного рва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы продолжается до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на опасных направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание", - отметили в Госпогранслужбе.

В пресс-центре подчеркнули, что особое внимание уделяется границе со страной-агрессором - Россией. На участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство противотранспортного рва.

В работах задействована комплексная механизированная инженерная группа. Она с помощью спецтехники прокапывает ров и насыпает вал, создавая дополнительное препятствие.

Фото: пограничники укрепляют границу с Россией несмотря на морозы (dpsu.gov.ua)