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Загроза мігрантів для України уявна, - Прикордонкомітет Білорусі

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Білорусь, Середа 22 грудня 2021 09:22
Загроза мігрантів для України уявна, - Прикордонкомітет Білорусі Фото: на думку Білорусі, Україна невиправдано зміцнює кордони (Getty Images)
Автор: Олег Черниш, Іванна Шовкун

У Державному прикордонному комітеті Білорусі дії українських колег, які зміцнюють свої північні рубежі, назвали "незрозумілими". Також там заявили, що загроза проникнення мігрантів в Україну - "уявна".

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі та що може цьому завадити".

На думку Прикордонного комітету Білорусі, Україна активно і невиправдано насичує своє прикордонне армійськими підрозділами, зокрема сили спеціальних операцій.

"У безпосередній близькості від кордону з Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - сказав уповноважений представник комітету Антон Бичковський.

Нагадаємо, прикордонники продовжують роботи зі зміцнення кордону з Росією, незважаючи на закінчення сезону проведення інженерних робіт та морози. У ДПСУ опублікували відео, як відбувається облаштування протитранспортного рову.

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